تقارير إعلامية: فرار رئيسة وزراء تايلاند السابقة من البلاد
تقارير إعلامية: فرار رئيسة وزراء تايلاند السابقة من البلاد
10:26 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
فرار رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا
بانكوك- (أ ش أ):
أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة بفرار رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا خارج البلاد وذلك حسبما أفادت مصادر قريبة من أسرتها.
ذكر تلفزيون سكاي نيوز البريطاني النبأ بشكل عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن شيناواترا تخلفت عن حضور جلسة محاكمتها اليوم الجمعة بدعوى مرضها حسبما أفاد محامي الدفاع عنها. وتواجه شيناواترا احتمالات السجن لمدة تصل إلى عشرة سنوات في حال إدانتها باتهامات التقصير والإهمال.
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