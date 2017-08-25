مدبولي: لا مميزات لسحب كراسات شروط سكن مصر مبكرا

كتبت- ندى الخولي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم سحب 47140 كراسة شروط، لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، من فروع بنك التعمير والإسكان الـ8 التي تم الإعلان عنها، موضحاً في بيان له، أن كراسات الشروط متوافرة لآخر يوم، من أيام الحجز، وهو 5 أكتوبر المقبل، وكل من سيطلب شراء كراسة شروط للتقدم للحجز سيحصل عليها، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات.‏‫​