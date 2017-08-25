وزير الإسكان يكشف آخر موعد لحجز أراضي القرعة

كتبت- ندى الخولي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم سحب 199215 كراسة شروط لحجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، بجانب دفع 109744 حاجزاً مقدمات الحجز حتى الآن.

وأضاف وزير الإسكان حسب بيان اليوم الجمعة: دفع 80805 حاجزين مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 139559 كراسة شروط، بينما قام 25815 حاجزاً بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 49988 كراسة شروط، بجانب دفع 3124 حاجزاً مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وسحب 9668 كراسة شروط.

وأضاف الوزير: تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وسحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء المقبل 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، وهى آخر فرصة للحجز، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.​