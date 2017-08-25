الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ​اليوم​ الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 26 31

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 36

العريش 24 32

نخل 23 34

طابا 25 36

الطور 26 33

مرسى علم 30 36

الغردقة 28 39

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شرم الشيخ 29 39

رفح 23 32

كاترين 21 32

سيوة 25 35

المنيا 23 35

الفيوم 24 35

رأس سدر 24 38

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

الأقصر 27 42

أسوان 29 44

شلاتين 28 40

حلايب 30 37

الوادى الجديد 28 39

قنا 27 42

نويبع 28 38

السلوم 22 29