رايولا يطالب ميسي بالرحيل عن برشلونة

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طالب وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، لاعب برشلونة ليونيل ميسي بضرورة الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني لإثبات بأنه الأفضل في العالم، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة العام المقبل، وعن هذا الأمر قال رايولا أن لاعب مثل النجم الأرجنتيني ينبغي عليه خوض التجربة في بطولة جديدة لإثبات قدراته العالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية بدء برشلونة في بناء فريق جديد من بعد ميسي.

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وعن الأسعار الجنونية التي يشهدها سوق الانتقالات في الوقت الحالي، قال رايولا أن الأمور اختلفت كثيرًا، حيث تتواجد دول الأن هي التي تتعاقد مع اللاعبين وليس الأندية وحدها.

وأشار رايولا أن إنتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو فتح الباب أمام الأسعار الجنونية، مؤكدًا أن انتقال اللاعبين مقابل 200 مليون يورو سيعد أمرًا طبيعيًا الأن ولن يرى بالأمر الجنوني مجددًا.