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والي: وصول 11701حاجا إلى مكة.. وجميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات

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مصراوي Masrawy

والي: وصول 11701حاجا إلى مكة.. وجميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات

10:13 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

والي: وصول 11701حاجا إلى مكة.. وجميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات

الدكتورة غادة والي

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة منذ بدء التفويج حتى صباح اليوم -الجمعة - وصل إلى 11701حاج وذلك من إجمالي 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات .

وأضافت الوزيرة في تصريح لها الجمعة أن جميع الحجاج بخير ولا يوجد وفيات، وأنها تتابع يوميا مع البعثة الرسمية للتضامن حالة الحجاج والعمل على تيسير كافة الاجراءات وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر وتقديم أوجه الرعاية اللازمة حتى عودتهم. 

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن أن بعث التضامن ستستقبل اليوم آخر أفواج حجاج الجمعيات بمكة المكرمة .. مشيرا الى أن البعثة التي يبلغ عددها 35 فردا متواجدة حاليا في مكة وتقوم برعاية الحجاج في 8 فنادق على مدار اليوم. 

وكان رئيس البعثة قد تفقد جميع الفنادق المتعاقد عليها للوقوف على أية مشكلات طارئة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج والتزام الفنادق بتعهداتها والتقى خلال جولته بعدد من الحجاج واستمع لملاحظات البعض ومشكلاتهم ووجه على الفور المشرفين بتفقد الوضع على مدار الساعة وتقديم كافة التيسيرات خاصة خلال أداء المناسك. 

كما طالب عبد الموجود أعضاء البعثة بتذليل الصعوبات التي واجهت عددا من الحجاج خاصة في مكة، وقد شكر الحجاج بعثة وزارة التضامن التي تبذل جهداً كبيراً لخدمة ضيوف الرحمن وتعمل على تذليل العقبات أولا بأول من خلال التواصل المستمر بين أعضاء البعثة والمشرفين والحجاج لحل مشكلاتهم.​

هذا المحتوى من

Asha

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