السجن 5سنوات بحق نائب رئيس مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية

سول - (د ب أ):

صدر حكم على لي جاي يونج، نائب رئيس مجموعة سامسونج، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الرشوة والاختلاس واتهامات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.