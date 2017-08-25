بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقى 3 أشخاص بينهم سيدة مصرعهم وأصيب شقيقين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجامعة، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي " سوهاج – البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود ، حكمدار مديرية أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي

" سوهاج / البحر الأحمر " بالكيلو 65 اتجاه أسيوط دائرة المركز .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 129346 ملاكي الإسماعيلية قيادة محمد إبراهيم رجب 37 عاماً حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لاصطدامه بالسيارة رقم 138869 ملاكي أسيوط قيادة سامح منير أبادير 56 عاماً تاجر مصوغات ذهبية ويقيم دائرة قسم أول أسيوط .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من قائدي السيارتين والمواطنة إيمان إسحاق جرجس 50 عاماً ربة منزل " زوجة قائد السيارة الثانية "، وإصابة كلاً من سارة سامح منير 17 عاماً طالبة وشقيقها " يوسف 15 عاماً طالب " بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

جرى نقل الجثث للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11898 جنح المركز لسنة 2017 .