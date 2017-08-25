أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

10:04 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد
لقى 3 أشخاص بينهم سيدة مصرعهم وأصيب شقيقين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجامعة، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي " سوهاج – البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود ، حكمدار مديرية أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي
" سوهاج / البحر الأحمر " بالكيلو 65 اتجاه أسيوط دائرة المركز .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 129346 ملاكي الإسماعيلية قيادة محمد إبراهيم رجب 37 عاماً حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لاصطدامه بالسيارة رقم 138869 ملاكي أسيوط قيادة سامح منير أبادير 56 عاماً تاجر مصوغات ذهبية ويقيم دائرة قسم أول أسيوط .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من قائدي السيارتين والمواطنة إيمان إسحاق جرجس 50 عاماً ربة منزل " زوجة قائد السيارة الثانية "، وإصابة كلاً من سارة سامح منير 17 عاماً طالبة وشقيقها " يوسف 15 عاماً طالب " بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

جرى نقل الجثث للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11898 جنح المركز لسنة 2017 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

    أخبار

  • مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

    أخبار

  • تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • عودة حركة القطارات بعد توقفها "ساعة وربع" في سوهاج

    أخبار

إعلان

f5fecb8249.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان