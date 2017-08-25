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وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات التشريعية في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات التشريعية في ألمانيا

10:11 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات التشريعية في ألمانيا

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

برلين - (د ب أ):

أوصى وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بمواجهة أي محاولات تلاعب روسية محتملة قبل الانتخابات التشريعية في ألمانيا بالرزانة والحقيقة.

وقال دي ميزير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "لقد شهدنا محاولات تأثير مماثلة في أماكن أخرى، لذلك لا يمكنني استبعاد ذلك بالنسبة لألمانيا بوجه عام".

وأضاف دي ميزير: "ولأنه لا يمكننا استبعاد ذلك فقد استعدينا له بالطبع. وسيساعد في مواجهته الحذر والرزانة والحقيقة".

يذكر أن معلومات مسربة أثارت بلبلة في المعارك الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة وفرنسا. وكانت هناك أثار واضحة لمجموعة قرصنة روسية في الحالتين.

ويرجح خبراء أن تلك المجموعات كانت تقف أيضا وراء هجمات القرصنة التي تعرض لها البرلمان الألماني قبل عامين. ولا يستبعد الخبراء تجسس القراصنة على الشبكة الإلكترونية للبرلمان(بوندستاج) على مدار أسابيع، ما يثير مخاوف من إمكانية إفشاء جزء من المواد المقرصنة خلال معركة الانتخابات التشريعة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا تجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

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