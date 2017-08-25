تشديدات أمنية في مُحيط أهلي مدينة نصر (صور)

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شهد محيط النادي الأهلي، بمدينة نصر تشديدات أمنية، استعدادًا لإنطلاق الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، حيث انتشرت قوات الأمن حول مقر مدينة نصر، واستعان الأمن بكلاب المفرقعات، لتأمين محيط النادي.

وبدأت الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي التصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، في مقر مدينة نصر، ويستمر التصويت خلالها حتى السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية يوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

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وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.