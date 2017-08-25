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نيوزيلندا تعلن زيادة قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 13 فردا

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مصراوي Masrawy

نيوزيلندا تعلن زيادة قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 13 فردا

09:49 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

نيوزيلندا تعلن زيادة قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 13 فردا

ارشيفية

ولنجتون- (أ ش أ):

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة أنها ستقوم بزيادة قواتها العسكرية الصغيرة في أفغانستان من 10 أفراد إلى 13 فردا، وذلك عقب مطالبة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بذلك.

ونقلت "إيه بي سي" الأمريكية عن رئيس الوزراء النيوزيلندي "بيل إنجليش" قوله إن قوات بلاده متواجدة في أفغانستان قبيل تولي الرئيس الأمريكي "دونالد " منصبه، وذلك ردا على سؤال بشأن اتباع بلاده لاستراتيجية ترامب الجديدة في كابول.

وقال إنجليش" إن كل شيء يتعلق بقيام نيوزيلندا بدورها في إطار الجهود العالمية للقضاء على مصادر الإرهاب".

وأضافت الشبكة أن القوات النيوزيلندية في أفغانستان لا تقوم بأعمال قتالية إلا أنها تعمل على توجيه ودعم ضباط الجيش الوطني الأفغاني في العاصمة "كابول".

يشار إلى أن القوات النيوزيلندية تتمركز في أفغانستان منذ عام 2001، ويعمل معظمها في جهود إعادة الإعمار.​

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Asha

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