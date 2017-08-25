وزير السياحة يؤكد على أهمية المراجعة الدورية للتعرف على أى تغير في نمط الانفاق السياحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد وزير السياحة، يحيى راشد، على أهمية عمل مسح استطلاعىflash survey للتعرف على التغيرات الأخيرة وتأثير زيادة الحركة السياحية وااليالى السياحية وإعادة توزيعها فى المقاصد السياحية المختلفة على أن يكون ذلك فى شهر سبتمبر وذلك لرصد الإيرادات السياحية بعد أجازات العيد والصيف.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة نجلاء النزهي وكيل محافظ البنك المركزى، ومجموعة العمل التابعة ومجموعة الخبراء بوحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لبحث ما أعلنه البنك المركزى من تزايد الإيرادات السياحية.

وقال راشد في بيان له اليوم الجمعة، إن الدور الذى تقوم به وحدة الحسابات الفرعية بالتنسيق مع البنك المركزى تعمل على عمل مراجعة دورية للتعرف على أى تغير فى نمط الإنفاق السياحى ورصد أى زيادة فيه، وهو ما أكده البنك المركزى فى ضوء البروتوكول المبرم بين البنك ووزارة السياحة.

وناقش الاجتماع أهمية حساب متوسط إنفاق السائح وضرورة مراجعة بنود الإنفاق فى ظل التغيرات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية للحكومة وأيضا تغير نمط شرائح السائحين القادمين إلى مصر وتوزيع الحركة السياحية للمقاصد المختلفة، وذلك فى ظل وجود مصداقية الأرقام والتأكد من صحة البيانات ودقة العينة المختارة للتعرف على متوسط إنفاق السائح، مع التأكيد أيضا على أن يتم عمل مراجعة دورية فى إطار المنهجية المتبعة للوقوف على حقيقة الإيراد السياحى بدقة.​