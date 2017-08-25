أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير السياحة يؤكد على أهمية المراجعة الدورية للتعرف على أى تغير في نمط الانفاق السياحي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يؤكد على أهمية المراجعة الدورية للتعرف على أى تغير في نمط الانفاق السياحي

09:58 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير السياحة يؤكد على أهمية المراجعة الدورية للتعرف على أى تغير في نمط الانفاق السياحي

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد وزير السياحة، يحيى راشد، على أهمية عمل مسح استطلاعىflash survey للتعرف على التغيرات الأخيرة وتأثير زيادة الحركة السياحية وااليالى السياحية وإعادة توزيعها فى المقاصد السياحية المختلفة على أن يكون ذلك فى شهر سبتمبر وذلك لرصد الإيرادات السياحية بعد أجازات العيد والصيف.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة نجلاء النزهي وكيل محافظ البنك المركزى، ومجموعة العمل التابعة ومجموعة الخبراء بوحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لبحث ما أعلنه البنك المركزى من تزايد الإيرادات السياحية.

وقال راشد في بيان له اليوم الجمعة، إن الدور الذى تقوم به وحدة الحسابات الفرعية بالتنسيق مع البنك المركزى تعمل على عمل مراجعة دورية للتعرف على أى تغير فى نمط الإنفاق السياحى ورصد أى زيادة فيه، وهو ما أكده البنك المركزى فى ضوء البروتوكول المبرم بين البنك ووزارة السياحة.

وناقش الاجتماع أهمية حساب متوسط إنفاق السائح وضرورة مراجعة بنود الإنفاق فى ظل التغيرات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية للحكومة وأيضا تغير نمط شرائح السائحين القادمين إلى وتوزيع الحركة السياحية للمقاصد المختلفة، وذلك فى ظل وجود مصداقية الأرقام والتأكد من صحة البيانات ودقة العينة المختارة للتعرف على متوسط إنفاق السائح، مع التأكيد أيضا على أن يتم عمل مراجعة دورية فى إطار المنهجية المتبعة للوقوف على حقيقة الإيراد السياحى بدقة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تنشيط السياحة" تنتهي من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية

    أخبار

  • "درب سيناء".. مشروع لتأهيل شباب البدو لمرشدين سياحيين

    أخبار

  • "السياحة" تبدأ حملة ترويجية لشرم الشيخ بـ10 ملايين جنيه

    أخبار

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات الغُرف

    أخبار

إعلان

5029e1e7c7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

كوبليه لم تسمعه في ألبوم عمرو دياب الجديد.. استمع إليه فقط وحصريا في " #الجمعة_في_مصر"

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية "برج الحوت" #الجمعة_في_مصر

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"

طعام إيراني بنفس مصري في "مشروع مطعم"