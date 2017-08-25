ضبط 38 طن بطاطس فاسدة داخل شركة أغذية شهيرة بالشرقية

الشرقية- فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط كمية كبيرة من محصول البطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل شركة شهيرة لتوزيع المواد الغدائية بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوريد 150 طنًا من البطاطس، بعضها فاسدة لصالح شركة "فارما.ف.ر" بالعاشر من رمضان.

وبمداهمة مقر شركة التوزيع، وأثناء قيام مندوب شركة "فارما" بنقل الكمية، بفحصها من قبل مُفتشي الأغذية، تبين وجود 38 طنًا منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لإصابتها بالعفن فضلًا عن أنها قد تُسبب الأمراض السرطانية للإنسان إذا ما تناولها.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.​