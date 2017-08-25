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وزير الدولة البريطاني يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

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مصراوي Masrawy

وزير الدولة البريطاني يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

09:35 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

وزير الدولة البريطاني يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط، عائدا إلى لندن بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، هى الأولى لمصر منذ توليه منصبه بحث خلالها دعم علاقات التعاون بين وبريطانيا وآخر التطورات فى منطقة الشرق الأوسط.

والتقي وزير الدولة البريطاني خلال زيارته وزير الخارجية سامح شكرى، وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية البريطانية، خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث أكد الوزير البريطاني علي الاهتمام الخاص الذى توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر، منوها أن المبعوث التجارى البريطانى سيزور مصر قريبا، وهناك برامج تعاون هامة بين البلدين حاليا فى مجال التعليم تستهدف المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.

وأوضح أنه رغم عدم استئناف حركة الطيران البريطانى المباشر إلى شرم الشيخ، إلا أن السياحة البريطانية إلى مصر ارتفعت بزيادة تُقدر بـ 60٪‏ عن العام الماضى، فضلا عن كون بريطانيا تعتبر الشريك الاستثمارى الأول لمصر.​

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