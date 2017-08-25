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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير على طريق سوهاج - البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير على طريق سوهاج - البحر الأحمر

09:32 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير على طريق سوهاج - البحر الأحمر

ارشيفية

سوهاج- (أ ش أ):

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حادثي سير منفصلين على طريق سوهاج - البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا بالحادثتين، وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث الأول وقع إثر مصادمة بالكيلو 65 من الطريق باتجاه محافظة أسيوط بين سيارة ملاكي قيادة محمد إبراهيم رجب (37 عاما حاصل علي ليسانس حقوق) وأخرى قيادة سامح منير أبادير (56 عاما تاجر مصوغات ذهبية) بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة الأولى وقد نتج عن الحادث مصرع قائدي السيارتين وزوجة قائد السيارة الثانية إيمان اسحاق جرجس (50 عاما ربة منزل) وإصابة نجليهما يوسف سامح (15 عاما طالب) وسارة سامح (17 عاما طالبة) بجروح وكسور متفرقة بالجسم وقد تم نقل الجثث لمستشفى أخميم المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وفي الحادث الثاني، لقي مصطفى إسماعيل موسى (36 عاما دكتور بجامعة جنوب الوادي) مصرعه إثر انقلاب سيارته الملاكي عند الكيلو 90 من الطريق باتجاه محافظة قنا بسبب اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامها بالحاجز المعدني وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وقد تم رفع آثار الحادثتين من الطريق وتسيير حركة المرور وتحرير المحضرين اللازمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​

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Asha

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مصراوي Masrawy

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