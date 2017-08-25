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البنك المركزي :ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك لـ 2.973 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي

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مصراوي Masrawy

البنك المركزي :ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك لـ 2.973 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي

09:30 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

البنك المركزي :ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك لـ 2.973 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي

البنك المركزي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 55 مليار جنيه ليصل في مايو الماضي إلى 973ر2 تريليون جنيه مقابل 918ر2 تريليون في ابريل السابق له.

وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير صادر عنه اليوم -الجمعة - إلى أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 5.111 مليار جنيه منها 3.154 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 6ر195 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف البيان أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مايو الماضي لتصل إلى نحو 462ر2 تريليون جنيه مقابل 413ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق.. موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 1ر693 مليار جنيه مقابل 2ر688 مليار جنيه في ابريل السابق له .. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر37 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر194 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 1ر453 مليار جنيه ..أما باقي القطاعات الأخرى التى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فد استحوذت على 33 مليار جنيه.

وذكر البيان أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 76ر1 تريليون جنيه واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 3ر51 مليار جنيه منها وقطاع الأعمال الخاص على 9ر280مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 427ر1 تريليون جنيه.

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