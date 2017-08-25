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السبت: "الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يحدد موعد فتح باب القبول بالمدارس اليابانية

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مصراوي Masrawy

السبت: "الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يحدد موعد فتح باب القبول بالمدارس اليابانية

09:09 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:يعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعا السبت، وذلك لتحديد موعد الإعلان عن فتح باب القبول والتقديم للمدارس اليابانية، كما سيتم حسم أمر المدارس المصرية اليابانية وموعد فتح باب التقديم بها وتحديد المدارس اليابانية التي تم الانتهاء من بنائها والتي صارت صالحة لدخول الخدمة في العام الدراسي الجديد 2017 /2018.جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يتم تشكيله برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور رئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس، ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

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مصراوي Masrawy

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