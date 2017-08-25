المحكمة العليا في تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابقة
المحكمة العليا في تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابقة
09:20 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
رئيسة الوزراء السابقة ينجلاك شيناواترا
بانكوك- (أ ش أ):
أصدرت المحكمة العليا في تايلاند مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة "ينجلاك شيناواترا" في اتهامات تتعلق بالإهمال.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، أن المحكمة أرجأت إصدار حكمها بحق شيناواترا إلى السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، لعدم تمكنها من حضور جلسة محاكمتها بدعوى أنها مريضة.
وأضاف الراديو الإخباري أن محامي رئيس الوزراء التايلاندية السابقة طلب من المحكمة تأجيل النطق بالحكم بدعوى أنها تعاني من دوار وصداع شديد ولن تتمكن من الحضور، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
من جانبها، نفت شيناواترا الاتهامات الموجهة إليها المتعلقة بسياستها التي كلفت تايلاند مليارات الدولارات.. وفي حال إدانتها، فإن رئيسة الوزراء السابقة ستواجه احتمالات بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من عشر سنوات مع منعها من ممارسة السياسة بشكل دائم.
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