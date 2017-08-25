السجن 5سنوات بحق نائب رئيس مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية
السجن 5سنوات بحق نائب رئيس مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية
09:18 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
لي جاي يونج
سول- (د ب ا):
صدر حكم على لي جاي يونج، نائب رئيس مجموعة سامسونج، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الرشوة والاختلاس واتهامات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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