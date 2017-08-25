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اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون

09:16 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا

طوكيو- (د ب أ):

قالت اليابانية اليوم الجمعة، إن اليابان قررت فرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية، في ظل مواجهة تهديد صاروخي متزايد من جانب بيونجيانج.

وأضافت الحكومة أن طوكيو تستهدف أربع شركات صينية وشركتين ناميبيتين وشخص صيني وآخر كوري شمالي، لقيامهم بمساعدة بيونجيانج في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن "كوريا الشمالية قامت مرارا بتنفيذ أعمال استفزازية".

وأضاف: "قررنا العمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة واتخذنا تلك الإجراءات الجديدة في انعكاس لما اتخذته واشنطن".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على 16 كيانا صينيا وروسيا على صلة بالبرامج النووية والصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية.

وانتقدت بكين خطوة واشنطن قائلة إنها ترفض فرض عقوبات منفردة خارج الإطار العام لمجلس الأمن الدولي.

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