كمين مباحث متحرك ينجح في ضبط 14 ألف قرص مخدر في قنا
كمين مباحث متحرك ينجح في ضبط 14 ألف قرص مخدر في قنا
08:51 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وزير الأوقاف يوافق على "فرش" مسجد المنشية الصغرى بكفر الشيخ.. (صور)
قنا- عبدالرحمن القرشي:
في ضربة أمنية جديدة في إطار مكافحة المواد المخدرة، تمكنت إحدي الكمائن الأمنية المتحركة بمركز نجع حمادي بشمال محافظة قنا من ضبط 14 ألف قرص مخدر في طريق بيعها وترويجها.
كان اللواء علاء العياط - مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا - قد تلقي إخطارا من مأمور مركز نجع حمادي يفيد تمكن الملازم أول إسلام أحمد عقل والقوة المرافقة له من استيقاف سيارة بعد الاشتباه بها تحمل رقم 4123 "ه. ي. ب" ربع نقل و يقودها المدعو محروس حسين أحمد - 40 عاما - عامل - مقيم بمركز دار السلام - سوهاج، وبتفتيش السيارة عثر علي عدد 9800 قرص من مخدر عقار الاباتريل المخدر و عدد 4200 قرص من عقار الأموتريل المخدر، هذا وتحرر محضر بالواقعة والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وكيل وزارة الصحة في قنا يفاجئ مستشفي دشنا المركزي
-
ضبط 9 بنادق وتنفيذ 1069 حكما قضائيا في حملة أمنية في قنا
-
ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص مخدر في قنا
-
الرقابة الإدارية تتفقد المجازر الآلية بقنا قبل عيد الأضحى
إعلان
إعلان