كمين مباحث متحرك ينجح في ضبط 14 ألف قرص مخدر في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في ضربة أمنية جديدة في إطار مكافحة المواد المخدرة، تمكنت إحدي الكمائن الأمنية المتحركة بمركز نجع حمادي بشمال محافظة قنا من ضبط 14 ألف قرص مخدر في طريق بيعها وترويجها.

كان اللواء علاء العياط - مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا - قد تلقي إخطارا من مأمور مركز نجع حمادي يفيد تمكن الملازم أول إسلام أحمد عقل والقوة المرافقة له من استيقاف سيارة بعد الاشتباه بها تحمل رقم 4123 "ه. ي. ب" ربع نقل و يقودها المدعو محروس حسين أحمد - 40 عاما - عامل - مقيم بمركز دار السلام - سوهاج، وبتفتيش السيارة عثر علي عدد 9800 قرص من مخدر عقار الاباتريل المخدر و عدد 4200 قرص من عقار الأموتريل المخدر، هذا وتحرر محضر بالواقعة والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.