طوكيو: الجيش يرسل مقاتلات للتصدي لقاذفات صينية رصدت بالقرب من أجواء اليابان

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن الجيش الياباني أرسل طائرات مقاتلة هذا الأسبوع للتصدي لست طائرات عسكرية صينية تم رصدها وهي تحلق فوق مياه قبالة وسط اليابان.

وذكرت وزارة الدفاع أن الطائرات المقاتلة أرسلت صباح الخميس بعد أن تم رصد ست قاذفات صينية من طراز (إتش – 6) تحلق بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو واتجهت إلى الشمال الشرقي باتجاه المياه الواقعة قبالة شبه جزيرة كي.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرات الصينية لم تخرق المجال الجوي لليابان، ورفض الكشف عن عدد الطائرات اليابانية التي أرسلها الجيش الياباني.

وتم رصد طائرات عسكرية الصينية بشكل متكرر بالقرب من الجزر الجنوبية الغربية اليابانية وسط زيادة النشاط البحري من جانب بكين بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وذكرت الوزارة أن الجيش الياباني أرسل طائرات لعدد قياسي بلغ 1168 مرة في العام المالي 2016 المنتهي في مارس بما في ذلك 851 مرة ضد طائرات عسكرية صينية.