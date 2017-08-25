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جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

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مصراوي Masrawy

جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

08:30 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

كتب- مصراوي:

عُرض للبيع في أسواق العقار الأميركي جزيرة مستقلة بحالها تشبه ما يظهر في أفلام الخيال أو في الرسوم المتحركة، مقابل ثمانية ملايين دولار أميركي فقط، وهو مبلغ يشتري بالكاد قطعة أرض خالية أو منزلًا بمواصفات عادية في الكثير من أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

وفي تفاصيل الجزيرة المعروضة للبيع والتي تشبه الأحلام، فهي تقع على سواحل ولاية ماين الأميركية، على خليج "كازكو"، وتبعد 20 دقيقة فقط عن سواحل بورتلاند التابعة لولاية ماين، فيما وصفتها الشركة العقارية التي طرحتها للبيع بأنها "الجزيرة الساحرة"، حيث تتمتع بمواصفات خرافية، وتتوافر فيها كل المرافق والخدمات اللازمة لقضاء أجمل الأوقات.

ونشرت تقارير صحفية معلومات عن "الجزيرة الساحرة" المعروضة للبيع، حيث تتضمن "فيلا" مقامة على مساحة أكثر من 11 ألف قدم مربعة، إضافة إلى منزلي ضيافة، وكنيسة صغيرة وحظائر.

جزيرة خيالية للبيع.. لن تتوقع سعرها

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مصراوي Masrawy

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