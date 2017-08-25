وزير الطيران: لدينا معلومات عن عودة السائحين الروس لمصر

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قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن لديه معلومات وتكهنات عن عودة السائحين الروس لمصر، لكنه يتحفظ حاليًا على إعلان ذلك إعلاميًا، مضيفًا: «لن أتحدث عن عودة السياحة الروسية إلا بعد إعلان المسؤولين الروس أوقات محددة».

وتابع فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، أن مصر رفعت تأمين المطارات إلى 5 مراحل خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى «أننا أصبحنا من أفضل 20 دولة أمنيًا على مستوى المطارات العالمية».

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وذكر الوزير، أن مصر تتبع المعايير الدولية لسلامة وأمن المطارات، مضيفًا: «تعرضنا لحملة ظالمة، بسبب ثقافة جلد النفس وعدم الثقة في تحقيق نجاحات».