دوري الأبطال.. القرعة تمنح يوفنتوس وبرشلونة فرصة «فض الاشتباك» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي اُقيمت أمس، في ولاية موناكو، عن عن وقوع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في مجموعة واحدة.

واوقعت القرعة الفريقين في المجموعة الرابعة بجانب كلا من أولمبياكوس اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكان الفريق الكتالوني قد ودع دوري الأبطال الموسم الماضي من دور الـ8 أمام السيدة العجوز، بعدما هزم في إيطاليا 3-0 قبل أن يتعادلوا سلبيا في الكامب نو.

ومنحت القرعة برشلونة ويوفنتوس الفرصة لفض الاشتباك التاريخي بينهما، حيث تعد أرقامهم متقاربة في كل شئ تقريبا، إذ تواجه الفريقين 7 مرات بدوري أبطال أوروبا، ومرتان بالدوري الأوروبي، حقق الفريق الكتالوني الفوز في 3 مباريات، ومثلهم لصالح اليوفي، وتعادل الفريقين 3 مرات أيضا، وسجل كلا الفريقين 10 أهداف في مرمى الآخر.

وفيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال بالكامل:

ربع النهائي موسم 1985-1986

الذهاب (برشلونة 1-0 يوفنتوس)

80 دقيقة من التعادل السلبي على أرضية ملعب الكامب نو، وركلة حرة مباشرة لبرشلونة ترتد من منطقة الجزاء لتسقط أمام «خوليو ألبيرتو» ليسددها من خارج الـ18 في شباك البيانكونيري، مُعلنا فوز البلوجرانا بهدف نظيف ذهابا.

الإياب (يوفنتوس 1-1 برشلونة)

برشلونة الذي كان يدربه الإنجليزي تيري فينابلز وقتها يتقدم بهدف للاسكتلندي «ستيف أرشيبالد» من رأسية سكنت الشباك في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 44 تعادل الأسطورة الفرنسية «ميشيل بلاتيني» للسيدة العجوز من انفراد صريح بالمرمى، لتنتهي المباراة ويتأهل الكتالوني إلى المربع الذهبي. وفي تلك النسخة من البطولة، وصل برشلونة إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر من ستيوا بوخارست بضربات الترجيح.



ربع النهائي موسم 2002-2003

الذهاب (يوفنتوس 1-1 برشلونة)

شاهد أيضا قرعة دوري الأبطال.. مجموعة «نارية» للريال وسهلة لـ«صلاح» قرعة دوري الأبطال تمنح برشلونة فرصة للثأر من يوفينتوس قرعة دوري الأبطال: ريال مدريد يصطدم بدورتموند وتوتنهام

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 16 بعد مقصية رائعة من الملك «أليساندرو ديل بييرو» تصدى لها الحارس ليتابعها «باولو مونتيرو» في الشباك، وفي الدقيقة 78 تمكن الأرجنتيني «خافيير سافيولا» من اقتناص التعادل.

الإياب (يوفنتوس 2-1 برشلونة)

سجل التشيكي «بافيل نيدفيد» هدفا رائعا في الدقيقة 53 بعد تمريرة من الهولندي «إدجار ديفيدز» الذي طُرد في الدقيقة 78، ولكن نجح «تشافي هيرنانديز» في تعديل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 66 من تصويبة متقنة، واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية ليُسجل الأوروجوياني «مارسيلو زالييتا» هدف الفوز للبيانكونيري في الدقيقة 114 ويصعد اليوفي لنصف النهائي ويُقصي قطب إسبانيا الآخر ريال مدريد، قبل أن يخسر اللقب أمام ميلان بركلات الترجيح.



نهائي موسم 2014-2015 (برشلونة 3-1 يوفنتوس)

يعد اللقاء الأهم في تاريخ مواجهات الفريقين، وأقيمت المباراة على الملعب الأوليمبي ببرلين، وشهدت بداية سريعة من «إيفان راكيتيتش» محرزا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وبعد سيطرة كتالونية على الشوط الأول نجح «ألفارو موراتا» في تعديل النتيجة في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 68 تسديدة من ليونيل ميسي تصدى لها بوفون ليُكملها لويس سواريز في الشباك، وفي اللحظة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، يُطلق نيمار رصاصة الرحمة لتنتهي المباراة 3-1 ويُتوج البلوجرانا بلقبه الخامس.

ربع النهائي موسم 2016-2017

الذهاب (يوفنتوس 3-0 برشلونة)

ديبالا يفتتح سجل الأهداف مُبكرا في الدقيقة الـ7 من تصويبة ماكرة، بعدها تصدي اعجازي من بوفون لتصويبة إنيستا بعد تمريرة "بلاي ستيشن" من ميسي، لترتد بهدف ثاني لديبالا من تصويبة صاروخية في الدقيقة 22، قبل أن يقتل كيلليني المباراة في الدقيقة 55، ليضع اليوفي قدما في نصف النهائي.

وانتهت مباراة العودة سلبيا ليُكمل اليوفي مشواره في البُطولة ويتجاوز موناكو قبل أن يخسر اللقب لصالح ريال مدريد.