"الكرش" تضعف قدرة الرجال الجنسية.. لهذه الأسباب

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما يتأثر جسم الإنسان بالسلب في حالات السمنة المفرطة، من تباطؤ في الحركة، ومشاكل في الدورة الدموية، وصولًا إلى تأثر الصحة الجنسية للرجل بشكل واضح.

تتجمع الدهون عند غالبية الرجال في منطقة البطن "الكرش"، تشكل عبئًا صحيًا على التمثيل الغذائي، وسببًا رئيسيًا لعدة أمراض، من بينها ضعف القدرة الجنسية، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

أوضح "أوليفر جرالا" الطبيب الألماني المختص بأمراض الجهاز البولي والتناسلي، إن الوزن الزائد يجمد الأوعية الدموية ويؤثر على الانتصاب.

وأشار "أوليفر" إلى أن ما يسمى بتصلب الشرايين يمنع وصول الدم الكافي في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو الذكري، و"هذا يقلل من صلابة الانتصاب"، على حد تعبيره، في حواره مع صحيفة " بيلد" الألمانية، عن علاقة زيادة الوزن والدهون على مستوى البطن عند الرجال بالقدرة على الانتصاب وممارسة الجنس بشكل عام.

وأضاف جرالا، أنه عادة ما تتأثر الأوعية بشكل أكبر، نظرا لصغر قطرها، وبالتالي يمكن أخذ اضطراب الانتصاب بسبب زيادة الوزن كإشارة إنذار مبكر لسكتة قلبية قد تحصل في غضون سنوات قليلة.

وأكد جرالا أن هرمونات الكرش تكون نشطة للغاية، وهو ما يجعلها تؤثر سلبيًا على الصحة بشكل أكبر، حيث يقلل من مستويات هرمون "تستوستيرون" عند الرجل، وبالتالي أيضا الرغبة الجنسية والقدرة على الانتصاب.