غدا.. الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس

كتبت- ياسمين محمد

يعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعا السبت، لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس، ومن المقرر أن يحسم الاجتماع الجدل المثار بشأن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات المدارس للدراسة، وموضوع التغذية المدرسية، كما سيتم حسم أمر المدارس المصرية اليابانية وموعد فتح باب التقديم بها وتحديد المدارس اليابانية التي تم الانتهاء من بنائها والتي صارت صالحة لدخول الخدمة في العام الدراسي الجديد 2017 /2018.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع أيضًا موضوع خروج مادة الحاسب الآلي والتربية الفنية من المجموع بجميع الصفوف الدراسية، وكذلك موضوع عدم إضافة درجات امتحانات الميدتيرم للمجموع وآليات تنفيذه، بالإضافة لمناقشة قرار اعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة ، كما سيشهد الاجتماع الاتفاق على القرارات الخاصة بمصروفات مدارس المتفوقين.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يتم تشكيله برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور رئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس، ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.