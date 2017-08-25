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حدث ليلا: ترامب يتصل بالسيسي وألمانيا ترحل مصريين وأمريكا تستخدم عقار طبي جديد للإعدام

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مصراوي Masrawy

حدث ليلا: يتصل بالسيسي وألمانيا ترحل مصريين وأمريكا تستخدم عقار طبي جديد للإعدام

07:34 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

حدث ليلا: ترامب يتصل بالسيسي وألمانيا ترحل مصريين وأمريكا تستخدم عقار طبي جديد للإعدام

 

القاهرة- مصراوي:

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث هامة على الصعيدين المحلي والدولي، كان من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح ، لتأكيد الأول حرص بلاده على تطوير العلاقات مع ، كما وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، راكبين مصريين، مرحلين من ألمانيا بطائرة خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، فيما استخدمت أمريكا وتحديدا ولاية فلوريدا عقارا طبيا جديدا في الإعدام.

ترامب يتصل بالسيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الخميس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها. للمزيد اضغط هنا.

ألمانيا ترحل مصريين

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، راكبين مصريين، مرحلين من ألمانيا بطائرة خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم تسليمهما لإحدى الجهات السيادية العاملة بالمطار؛ للتحقيق معهما في بعض القضايا الأمنية.للمزيد اضغط هنا.

طريقة جديدة للإعدام في أمريكا

أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا مساء الخميس رجلا مدانا بجريمتي قتل، باستخدام عقار طبي جديد لم يسبق استخدامه في تنفيذ أحكام إعدام بالولايات المتحدة. للمزيد اضغط هنا.

"إعصار" يدفع السلطات الأمريكية لإعلان الطوارئ في عدة ولايات

قال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي إن عاصفة في خليج المكسيك اشتدت قوتها لتتحول إلى إعصار يوم الخميس، مما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء وإعلان الطوارئ في ولايات على طول ساحل الخليج الأمريكي. للمزيد اضغط هنا.

 

 

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مصراوي Masrawy

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