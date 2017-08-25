رياضة تساعدك على علاج آلام الظهر والإرهاق في المكتب! 04:17 م الخميس 24 أغسطس 2017

رياضة تساعدك على علاج آلام الظهر والإرهاق في المكت

آلام الظهر والإرهاق من الشكاوى الأكثر شيوعاً لدى الموظفين، لكن رياضة "تاي شي" والمعروفة بـ"الاسترخاء في حركة بطيئة" قد تكون الحل وتساعدكم على الاسترخاء في المكتب بدون الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية.تجمع أغلب الدراسات على أن التنفس المنضبط والحركات البسيطة يمكنها تحسين الأداء في العمل بشكل واضح وإضفاء الهدوء والراحة في يوم العمل. لكن ربما ينسى البعض أنفسهم أثناء العمل، فيجلسون لساعات طويلة في مكاتبهم أمام شاشات الكمبيوتر بدون تحريك أجسادهم، وهو ما يزيد من شدة الإرهاق ويؤثر سلباً على الأداء. لذا يعتبر بعض خبراء الصحة أن رياضة "تاي تشي" هي الحل الأمثل لمشكلة قلة الحركة في المكتب، حسبما ما نقل موقع "بيلد" الألماني.من المعروف أن "تاي تشي" هي إحدى الرياضات الروحية التي تطورت عن أحد فنون الدفاع عن النفس في الصين. وهي الآن وسيلة تساعد الناس على التغلب على الإرهاق. ويمكن ممارسة هذه الرياضة في أي مكان حتى في المكتب، ما يساعد على تخفيف الإرهاق والتوتر. "بناء جسر" للاسترخاءوبحسب فيديو نشره موقع "بيلد" الألماني لبيتي شوتيرلاند، وهي خبيرة برياضة "تاي تشي" وتدرس هذه الرياضة على مدار عشرين عاماً، فإن من الممكن ممارسة هذه الرياضة دون الحاجة للوقوف وأن القيام بالتمارين لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.ومن بين التمارين التي نصحت بيتي بالقيام بها هي تمرين "بناء جسر". يساعد هذا التمرين على التأمل وللقيام به ينبغي لمس سقف الحلق بواسطة اللسان مع إرخاء الفك والتنفس بعمق عبر الأنف، هذا التمرين يمكن القيام به لدى الشعور بالتوتر فهو يساعد على الاسترخاء.أما تمرين "إتمام خط الحرير"، فيساعد على التخلص من الإرهاق الفكري والجسدي. وللقيام به ينبغي الجلوس على مقدمة كرسي المكتب ووضع القدمين بشكل متواز ووضع اليدين على الكرسي بشكل مستقيم وينبغي إرخاء الكتفين والتنفس بشكل عميق ومن ثم رفع اليدين ببطء وخفضهم مع المحافظة على إرخاء الكتف والظهر واستنشاق الهواء والتنفس بشكل منتظم."سحب القوس ورمي النمر" لآلام الظهر هذا وتعد آلام الظهر واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعاً لدى الموظفين، ولذلك ينبغي إرخاء عضلات الظهر من التشنج الناجم عن الجلوس لفترات طويلة ، وبفضل تمرين "سحب القوس ورمي النمر " يمكن إرخاء الطرف العلوي من الرقبة وصولاً إلى الطرف السفلي من العمود الفقري، وهذا يساعد على تحفيز الدورة الدموية ويساعد الدماغ على الاسترخاء.أما تمرين "تدوير الوسط"، فيركز على حركة الخصر وحركات وسط الجسم التي تساعد على الاسترخاء والتوازن. وفي هذا التمرين ينبغي المحافظة على التنفس بشكل طبيعي ومنتظم حتى الوصول إلى لحظة التركيز على التنفس. ويساعد تحريك الذراعين أثناء القيام بهذا التمرين على إرخاء المفاصل والعضلات.كما يمكنكم أيضاً القيام بهذه التمارين لمساعدتكم على الاسترخاء.

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