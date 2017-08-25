خريطة عمل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة

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قال عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، خالد عكاشة، إن أعضاء المجلس بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديهم رغبة في وضع خُطط مُستقبلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تقييم الأداء السابق، والوقوف على النجاحات التي تم تحقيقها، وكذلك الأشياء التي تحتاج إلى تطوير.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، أن المجلس سيكون عمله يوميًا، والانعقاد الكامل سيكون بشكل دوري، وذلك بعد تحديد اللجان التي ستُشكل من ناحية الأمانة العامة للمجلس، وخُطة العمل المُستقبلية التي ستَنفتح على كل ما نراه لازمًا وضروريًا، قائلاً: «سنستفيد من جميع الخبرات من خلال التواصل ما بين المجلس والهيئات العلمية والجامعات وغيرها».

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وأشار عكاشة، إلى أن الرؤية المُستقبلية لأخطار التطرف والإرهاب، هو استباق أي أخطار مُتوقعة، ووضع السيناريوهات المُحتملة، لافتًا إلى أنّ المجلس الأعلى سيتولى وضع استراتيجيات مُكافحة الإرهاب داخليًا وخارجيًا.