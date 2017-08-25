وثيقة جديدة ستقدمها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر.. تعرف عليها

القاهرة- (أ ش أ):

سيطر الشأن المحلي والخارجي على عناوين الصحف القومية الصادرة اليوم الجمعة، وأبرزت الصحف نشر موقع «انتلجنس أون لاين» الإخباري الفرنسي وثيقة، قال إنها الورقة التي أعدتها الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت به هذه الدول بكشفه عن تفاصيل ضلوع قطر في رعاية «الإرهاب».

وحسب الموقع الفرنسي، فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة، ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحا في الضغط على قطر، فضلا عن احتمال تغيير الموقف البريطاني، وذلك بما تكشفه الوثيقة من تفاصيل عن الدعم الذي قدمته قطر للمجموعات الإرهابية في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.

وتكشف الوثيقة كيف أن قطر كانت قد التزمت في عامي 2013 و2014 تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تف بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية، كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها.

واستشهدت الوثيقة أيضا، باعتراف ضابط المخابرات القطري، حمد علي محمد الحمادي، والذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، بهدف مهاجمة دولة الإمارات، فضلا عن معلومات حول تقديم قطر المأوى والحماية لخالد شيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر، الذي نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي في الولايات المتحدة.

وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكي لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسميا بأنها «تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب»، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للتنظيمات الإرهابية، ومنها «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».

وقدمت الوثيقة في نهاية صفحاتها كشفا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التي عملت على تمويل التنظيمات الإرهابية، وأبرزها «مركز قطر للعمل التطوعي».