اليوم.. جمعية عمومية لـ"الأهلي والزمالك.. وافتتاح متحف كهف روميل

القاهرة- (أ ش أ):

تبدأ في التاسعة صباحا، فعاليات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، في مقر النادي، وتستمر حتى السابعة مساء، كما تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، في مقر مدينة نصر، حيث من المقرر أن يبدأ تسجيل وتصويت الأعضاء بداية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

ويفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح متحف كهف روميل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الخاصة به والتي تمت بالتعاون بين وزارة الآثار ومحافظة مطروح.