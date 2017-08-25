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خروج فريق عملاق.. تعرف على المتأهلين لدور المجموعات في الدوري الأوروبي

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خروج فريق عملاق.. تعرف على المتأهلين لدور المجموعات في الدوري الأوروبي خروج فريق عملاق.. تعرف على المتأهلين لدور المجموعات في الدوري الأوروبي

التحرير

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اُسدل الستار مساء الخميس، على منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وشهدت نتائج الجولة الختامية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ودع أياكس أمستردام الهولندي، وصيف النسخة الأخيرة، البطولة بعد خسارته أمام مضيفه روزنبورج النرويجي «2-3»، إذ خسر أيضًا ذهابًا على أرضه «0-1».

و بلغ ميلان الإيطالي دور المجموعات بعد فوزه الساحق ذهابًا بسداسية نظيفة على مضيفه سكنديا المقدوني، وبهدف نظيف أيابا.

وحجز إيفرتون الإنجليزي، بطاقة التأهل من أرض هايدوك سبيلت الكرواتي، بعد تعادله «1-1»، حيث كان قد فاز ذهابًا «2-0».

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وتأهل مارسيليا الفرنسي بفوزه على ضيفه دومزال السلوفيني «3-0» إيابا، فيما كان التعادل بهدف لكل فريق، سيد نتيجة مباراة الذهاب.

وفيما يلي باقي الفرق المتأهلة لدور المجموعات:

فيكتوريا بلزن من التشيك
ماريتيمو - البرتغال
ماكابي تل أبيب - إسرائيل
ريد بول سالزبورج - النمسا  
زينيت سان بطرسبرج - روسيا
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء 
اوسترسوند - السويد 
فاردار - مقدونيا   
شيريف تيراسبول - مولدوفا 
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
آيك أثينا - اليونان 
بارتيزان بلجراد - صربيا
ابولون ليماسول - قبرص
سكينديربيو - ألبانيا 
أتلتيك بيلباو - أسبانيا
سبورتينغ براجا - البرتغال 
سرفينا زفيزدا - صربيا
اوسيجك - كرواتيا

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