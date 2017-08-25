وكيل وزارة الصحة في قنا يفاجئ مستشفي دشنا المركزي

قنا - (أ ش أ):

قام وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بزيارة مفاجئة، لمستشفى دشنا المركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفي وقسم الغسيل الكلوي.

وتفقد "خضاري" أقسام المستشفي المختلفة تعرف خلالها على مستوى كافة الأجهزة الطبية في العمل وأسباب تعطل البعض الأخر، وتابع أعمال لجنة الجرد على المستشفي مؤكدا محاسبة جميع المقصرين في أداء عملهم بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه ناقش خلال اجتماع مديري المستشفيات أمس احتياجات جميع المستشفيات على مستوى المحافظة من المستلزمات الطبية والأدوية والعقاقير وكيفية تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.