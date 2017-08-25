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ضبط 9 بنادق وتنفيذ 1069 حكما قضائيا في حملة أمنية في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 9 بنادق وتنفيذ 1069 حكما قضائيا في حملة أمنية في قنا

05:03 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 9 بنادق وتنفيذ 1069 حكما قضائيا في حملة أمنية في قنا

قنا- (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط 9 متهمين بحوزتهم 3 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش و3 خزائن لسلاح آلي و 57 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط متهم بحوزته 500 قرص من عقار التامول المخدر وتنفيذ 1069 حكما قضائي متنوع وضبط 1028 مخالفة مرورية متنوعة في وقائع منفصلة على مستوي المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا بضبط مزارع يدعى"حسن.م.م.أ" 34 عاما مقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية و3 طلقات وضبط عاطل يدعى"هلال.أ.ع.أ" 36 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية آلية ومزارع بمركز أبوتشت يدعى "حسن.س.ا.أ" 49 عاما وبحوزته بنقية آلية و3 خزائن لسلاح آلي و20 طلقة حية و"عز الدين.م.م.ن" 29 عاما مقيم بمركز الوقف، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع و41 طلقة لذات السلاح. 

وفي مركز قوص تم ضبط " عبد الصبور.ع.ح.أ" 33 عاما و"أحمد.ع.ع.م" 46 عاما، وبحوزة كل منهما بندقية خرطوش وبحوزة الثاني 13 طلقة لذات السلاح و" أحمد.م.ع.م" 23 عاما مقيم بمركز قفط وبحوزته بندقية خرطوش و"رائد.ح.أ" مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع و"سيد.أ.ع.أ" 39 عاما مقيم بمركز نجع حمادي، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع.

كما تم ضبط "محمد.ا.ع" 23 عاما وبحوزته 500 قرص من عقار التامول المخدر بقصد الاتجار وتنفيذ 1069 حكما قضائيا متنوعا وتحرير 1028 مخالفة مرورية متنوعة و373 مخالفة مرافق متنوعة و81 مخالفة بيئية و20 قضية تموينية و5 قضايا آداب وضبط 3 متهمين هاربين من أحكام جنائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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