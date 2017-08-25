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ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص مخدر في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص مخدر في قنا

05:01 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص مخدر في قنا

قنا- (أ ش أ):

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة نجع حمادي اليوم من ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص من الأقراص المخدرة و900 جنيه قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا يفيد ضبط عامل يدعى " محروس.ح.أ" 40 عاما مقيم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حال محاولته تخطي الكمين الحدودي بين المحافظتين بالسيارة رقم " 4123 هـ.ى.ب" وبحوزته 9800 قرص من عقار الأباتريل المخدر و4200 قرص من عقار الأموتريل المخدر وهاتف محمول و900 جنيه وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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