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اليابان تطلب من مئات الأشخاص إخلاء منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات

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مصراوي Masrawy

اليابان تطلب من مئات الأشخاص إخلاء منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات

04:59 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

اليابان تطلب من مئات الأشخاص إخلاء منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات

طوكيو- (د ب أ):

طلبت السلطات اليابانية من نحو 830 شخصا إخلاء منازلهم في جنوب اليابان اليوم الجمعة حيث تسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه نهر محلي.

وأصدرت مدينة داسن أمر الإخلاء الإلزامي بسبب فيضان مياه نهر أومونو /450 كيلومترا شمالي طوكيو بحسب ما أعلنت .

وفى الوقت الذى هطلت فيه أمطار غزيرة على مناطق شمال اليابان والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان خلال ليل الخميس وحتى صباح الجمعة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وزيادة منسوب مياه الأنهار في تلك المناطق.

وفى أوائل يوليو الماضي، ضربت أمطار غزيرة جزيرة كيوشو جنوب البلاد، ما تسبب فى فيضانات وانهيارات طينية في مقاطعتي فوكوكا وأويتا، نجم عنها مقتل 36 شخصا وفقدان خمسة أشخاص.

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