إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم للمرة الأولى
إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم للمرة الأولى
04:48 ص الجمعة 25 أغسطس 2017
إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم
لوس أنجليس- (د ب أ):
أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا مساء الخميس رجلا مدانا بجريمتي قتل، باستخدام عقار طبي جديد لم يسبق استخدامه في تنفيذ أحكام إعدام بالولايات المتحدة.
وأكدت إدارة الإصلاحيات في فلوريدا أن مارك أساي، الذي أدين عام 1987 بقتل رجلين بالرصاص في جاكسونفيل.
واستخدمت السلطات عقار "إيتوميدات" المهدئ القابل للحقن للمرة الأولى في الولايات المتحدة في تنفيذ إعدام أساي، بحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام.
وقال المركز إن هذا العقار أحد ثلاثة عقاقير تستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام بالولاية. وأضاف أن العقارين الآخرين هما "روكورونيوم بروميد" وهو عقار يصيب بالشلل حتى الموت، والآخر هو "أسيتات البوتاسيوم" الذي يتسبب في توقف القلب.
ويشار إلى أن أساي 53 عاما هو أول مدان أبيض يتم إعدامه في تاريخ الولاية بسبب قتله شخص أسود.
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