أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم للمرة الأولى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم للمرة الأولى

04:48 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم للمرة الأولى

إعدام رجل مدان بالقتل في فلوريدا بعقار طبي يستخدم

لوس أنجليس- (د ب أ):

أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا مساء الخميس رجلا مدانا بجريمتي قتل، باستخدام عقار طبي جديد لم يسبق استخدامه في تنفيذ أحكام إعدام بالولايات المتحدة.

وأكدت إدارة الإصلاحيات في فلوريدا أن مارك أساي، الذي أدين عام 1987 بقتل رجلين بالرصاص في جاكسونفيل.

واستخدمت السلطات عقار "إيتوميدات" المهدئ القابل للحقن للمرة الأولى في الولايات المتحدة في تنفيذ إعدام أساي، بحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام.

وقال المركز إن هذا العقار أحد ثلاثة عقاقير تستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام بالولاية. وأضاف أن العقارين الآخرين هما "روكورونيوم بروميد" وهو عقار يصيب بالشلل حتى الموت، والآخر هو "أسيتات البوتاسيوم" الذي يتسبب في توقف القلب.

ويشار إلى أن أساي 53 عاما هو أول مدان أبيض يتم إعدامه في تاريخ الولاية بسبب قتله شخص أسود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تركيا تصدر أمر اعتقال جديد بحق قس أمريكي

    أخبار

  • اليابان تخطط لإنشاء مكتب للأمن الإلكتروني

    أخبار

  • الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال لإجلاء المدنيين من مدينة الرقة

    أخبار

  • سنغافورة تحقق مع شركتين بتهمة إمداد بالنفط

    أخبار

إعلان

5ec08c5863.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصين تنتقد العقوبات اليابانية المتعلقة بكوريا الشمالية

الصين تنتقد العقوبات اليابانية المتعلقة بكوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية

اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية