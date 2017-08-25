وزير البيئة: رفضنا حرق مخلفات خطيرة لتجنب تعرض البلاد لخطر التسمم (فيديو)

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم التخلص من 241 طن مخلفات خطيرة بعد 20 عاما، من وصولها إلى مصر كـ«ترانزيت»، أثناء توجيهها إلى السنغال.

وأضاف وزير البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن عدد حاويات النفايات الخطيرة 15 حاوية، نُقل 5 حاويات فقط إلى داكار، واختفت الشركة (الوهمية) المسئولة عنها عند نقل الـ10 الآخرين، مضيفًا: «اتخذنا الإجراءات البيئية اللازمة لمنع تسرب الأضرار من الحاويات بالتعاون مع البنك الدولي، ومرفق البيئة العالمي ضمن مناقصة عالمية».

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وأوضح الوزير، أن الشحنة المهجورة وصلت مصر قبل تنفيذ اتفاقية بازل سنة 1998، مؤكدًا أنه سيتم نقل هذه النفايات إلى فرنسا للتخلص منها هناك، موضحًا: «رفضنا حرق الشحنة في مصانع الأسمنت في مصر، لتجنب تعرض البلاد لخطر التسمم».