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وزير الأوقاف يوافق على "فرش" مسجد المنشية الصغرى بكفر الشيخ.. (صور)​

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يوافق على "فرش" مسجد المنشية الصغرى بكفر الشيخ.. (صور)​

03:22 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو دوير عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق بكفر الشيخ، أمس الخميس، عن موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بفرش المسجد البحري، في قرية المنشية الصغرى، التابعة لمركز قلين، ​بالسجاد اللازم،​ بطول ١٠٠٠ متر​ سجاد.

وأكد الدكتور عمرو دوير عضو مجلس النواب، فى تصريحات ​لمصراوى، أن هذا المسجد، جرى بناؤه بالجهود الذاتية، بتكاليف مالية قدرها ٤ ملايين جنيه، على مساحة ١٠٠٠ الف متر مربع، ولم تتكلف الوزارة​ أى تكاليف منها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهالى قرية المنشية الصغرى، يترقبون وصول السجاد، للمسجد البحرى، تمهيدا لافتتاح المسجد، بعد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإدراجه ضمن الافتتاحات، حين يتوفر الفرش.

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