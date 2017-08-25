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5 مشروبات تخفف من هشاشة العظام

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مصراوي Masrawy

5 مشروبات تخفف من هشاشة العظام

03:09 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

5 مشروبات تخفف من هشاشة العظام

هشاشة العظام

كتبت- ميادة وسام:

تعد هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشارا بين فئة كبار السن، ولاسيما السيدات، التى تبدأ أعراض الهشاشة لدى أغلبهن بعد المرور بفترات الحمل، والتى تظهر فى آلام بالظهر والساقين.

ويستعرض "مصراوى" بعض المشروبات يذكرها الدكتور محمد العراقى استشارى جراحة العظام والمفاصل من شأنها التخفيف من حدة هشاشة العظام.

1- الماء 

شرب المياه بكمية كبيرة لما تحتويها على أملاح معدنية تساعد في تكوين الألياف للكتلة العظمية المسئولة عن هشاشة العظام.

2-اللبن 

يحتوى على الكالسيوم، والفسفور، والأملاح، والكثير من المعادن التى تحتاجها العظام فى التكوين، لذلك ينصح بشربه يوميا أو تعويضها بمنتجات ألبان أخرى.

3-العصائر الطازجة

لاحتوائها على العديد من الأملاح المعدنية المهمة مثل عصائر التفاح، والجوافة، والكيوي، والإبتعاد عن العصائر المعلبة، وذلك لاحتوائها على مواد حافظة، تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم.

4- مشروب الكمون

يحتوةي الكمون على نسب كبيرة من الكالسيوم، لذلك ينصح مرضى هشاشة العظام بشرب كوب من مشروب الكمون الساخن يوميا، بالإضافة إلى الاهتمام بوضعه على الوجبات بكميات مناسبة.

5- الشاى الأخضر والجنزبيل والقرفة

كونها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على التمثيل الغذائى في تكوين العظام.

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مصراوي Masrawy

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