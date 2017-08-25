الإعصار "هارفي" يشتد وإعلان الطوارئ في ولايات أمريكية

واشنطن- (د ب أ):

قال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي إن عاصفة في خليج المكسيك اشتدت قوتها لتتحول إلى إعصار يوم الخميس، مما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء وإعلان الطوارئ في ولايات على طول ساحل الخليج الأمريكي.

وقال رجال الأرصاد إن الإعصار هارفي تحول إلى عاصفة من الدرجة الأولى مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة.

وقال مركز الأعاصير إنه من المتوقع أن تشتد العاصفة لتصبح من الدرجة الثالثة تصاحبها رياح سرعتها من 178 إلى 208 كيلومترات في الساعة عندما تضرب سواحل تكساس بالقرب من كوربوس كريستى مساء اليوم الجمعة أو صباح السبت.

وقد تتسبب العاصفة في حدوث فيضانات جارفة حيث يتوقع أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى 76 سنتيمترا وأن تظل العاصفة فوق تكساس حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت حالة الطوارئ في 30 مقاطعة تحسبا لوقوع فيضانات جارفة وعواصف مدمرة جراء أول إعصار يضرب الولاية الواقعة جنوب وسط البلاد منذ عام 2008.

وصدرت أوامر بتنفيذ عمليات إجلاء إلزامية وطوعية في المجتمعات التي تقع في طريق الإعصار، بحسب ما ذكرت محطة (كي إتش أو يو) التلفزيونية، وسيتم إغلاق الكثير من المدارس في هيوستن اليوم الجمعة.

وأعلن حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، حالة الطوارئ في عموم الولاية يوم الخميس تحسبا لهطول أمطار غزيرة مصاحبة للإعصار هارفي.

ويمكن أن تتساقط أمطار يصل منسوبها إلى 25 سنتيمترا في بعض مناطق لويزيانا حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وفي مسيسيبي، أعلنت خمس مقاطعات حالة الطوارئ، بحسب ما أعلنت محطة "دبليو إل أو إكس" التلفزيونية المحلية.