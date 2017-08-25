ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع السيسي حرصه على تطوير العلاقات مع مصر

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الخميس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.