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ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع السيسي حرصه على تطوير العلاقات مع مصر

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مصراوي Masrawy

يؤكد في اتصال هاتفي مع حرصه على تطوير العلاقات مع

02:14 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع السيسي حرصه على تطوير العلاقات مع مصر

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الخميس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره للرئيس ترامب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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