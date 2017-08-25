هاتفيًا.. ترامب يؤكد للسيسي حرصة على تطوير العلاقات وتجاوز العقبات

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قوة العلاقات المصرية الأمريكية، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها.

وأبدى الرئيس السيسي، تقديره لنظيره الأمريكي، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية المشتركة بين القاهرة وواشنطن.

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وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، على خلفية قرارات الكونجرس الأمريكي بحجب مساعدات لمصر بقيمة 195 مليون دولار بزعم إخفاقها في تحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.