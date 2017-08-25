حريق يلتهم مطعم للمأكولات الجاهزة في السويس

السويس- حسم الدين أحمد:

التهم حريق مطعم للمأكولات الجاهزة، بحي السويس، حيث أتت النيران على محتويات المطعم، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس تلقى إخطارا من قسم شرطة السويس يفيد بالحريق، وتبين أن الحريق وقع بمحل "ب.ب" لإعداد الفطائر والبيتزا، أمام الكنيسة اليونانية القديمة، بشارع سعد زغلول.

ودفعت إدارة الدفاع المدني في السويس، بقيادة العميد نبيل حافظ مدير الدفاع المدني، بسيارتين إطفاء وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وتبين من المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق تسريب غاز، في "أفران" المحل.