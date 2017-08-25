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جمارك سفاجا تحبط 7 محاولات تهرب جمركي لبضائع متنوعة

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مصراوي Masrawy

جمارك سفاجا تحبط 7 محاولات تهرب جمركي لبضائع متنوعة

01:46 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

جمارك سفاجا تحبط 7 محاولات تهرب جمركي لبضائع متنوعة

الغردقة- (أ ش أ):

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا البحري برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير جمرك الركاب، من ضبط 7 محاولات تهريب لكمية من أجهزه اللاسلكي والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة الأسنان وبندقية صيد وأصناف أخرى بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي تم الاشتباه في بعض الركاب وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود كمية من أجهزة اللأسلكي والمستلزمات الطبية الخاص بجراحة الأسنان وأطقمها وكمية من أجهزة ألعاب البلاى إستيشن والأحذية والعطور وشاشات العرض والساعات وبندقيه صيد كانت مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 201 الف و 120 جنيها .

وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 7 محاضر تهرب جمرك والتحفظ على المضبوطات.

هذا المحتوى من

Asha

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