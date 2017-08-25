النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل النائب السابق محمد العمدة

أسوان- (أ ش أ):

استأنفت اليوم النيابة العامة بأسوان، برئاسة المستشار عمرو محمود المحام العام لنيابات أسوان، على قرار إخلاء سبيل النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب دورة 2012، بعد أن صدر قرار من محكمة أسوان الجزئية، بإخلاء سبيله، بكفالة 10 آلاف جنية، على ذمة التحقيقات، فيما نسب اليه من اتهامات في التحريض ضد مؤسسات الدولة وحيازة منشورات تحريضية، حيث من المقرر عرض العمدة يوم السبت القادم، أمام محكمة الاستئناف للنظر في قرار إخلاء سبيله.