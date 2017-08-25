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ابنة نجيب محفوظ: قلادة النيل التي سلمها مبارك لوالدي «مغشوشة» (فيديو)

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ابنة نجيب محفوظ: قلادة النيل التي سلمها مبارك لوالدي «مغشوشة» (فيديو) ابنة نجيب محفوظ: قلادة النيل التي سلمها مبارك لوالدي «مغشوشة» (فيديو)

التحرير

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قالت أم كلثوم، ابنة الكاتب والروائى الراحل نجيب محفوظ، إن قلادة النيل التي منحها رئيس الجمهورية السابق، محمد حسني مبارك، لوالدها عام 1988، كانت «مغشوشة».

وأوضحت أم كلثوم، خلال حوارها ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «سي بي سي»: «والدتي أول ما شافتها قالت لوالدي إنها ليست ذهبا، وأخذت الجائزة للجواهرجي واكتشفت أنها فضة مطلية بالذهب، وتأكدت أنها مغشوشة، ووالدى لم يهتم بالأمر».

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وذكرت ابنة الأديب الراحل، أن إدارة المتحف خلال استلامها القلادة أخبروهم أنها من الفضة وليست ذهب، مستطردة: «والدي لم يخبر أحدًا إلى أن رحل عن الدنيا».

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التحرير

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