صورة وخبر: معركة "تلعفر".. القوات العراقية تواصل تقدمها

كتب - علاء المطيري:

تواصل القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي المساندة للقوات العراقية تقدمها لتحرير مدينة تلعفر من مسلحي "داعش".

واقتربت القوات العراقية من وسط تلعفر، ويؤكد قادة عسكريون على الجبهة أنهم يحققون تقدما سريعا في تلعفر بصورة أسرع من التقدم الذي كانت تحققه القوات في الموصل، حيث قاتلت القوات العراقية تسعة أشهر قبل ان تتمكن من انتزاع المدينة من المسلحين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة عدد من الجنود العراقيين يتقدمون في حي الوحدة في فضاء تلعفر أثناء العمليات العسكرية التي تجري لتحرير المدينة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم "داعش"، الأحد الماضي، بعد أسابيع من إعلان انتصار القوات العراقية على التنظيم في الموصل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.