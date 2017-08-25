أخبار عاجلة

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
وزير الخارجية اليمني: طهران سبب أزمة اليمن ولا يمكن أن تكون جزءًا من الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: مسيرة باليمن لأنصار صالح و"الأسد" يطوّق داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرب اليوم: مسيرة باليمن لأنصار صالح و"الأسد" يطوّق داعش

12:40 ص الجمعة 25 أغسطس 2017

 

إعداد – محمد الصباغ:

استدعت تونس سفيرها لدى تركيا احتجاجًا على تصريحات ضد الرئيس باجي السبسي، فيما أغلقت قطر سفارة تشاد على أرضها وأمهلت الدبلوماسيين 72 ساعة قبل مغادرة البلاد، ونظم أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح مسيرة على خلفية التوترات مع الحوثيين باليمن.

1 - تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات وجدي غنيم

72281a62e0.jpg

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (أرشيفية)

استدعت تونس السفير التركي لديها، احتجاجا على تصريحات "خطيرة" ضد رئيسها الباجي قايد السبسي أطلقها الداعية الإسلامي المصري المتشدد وجدي غنيم المقيم في تركيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- قطر تعلن إغلاق سفارة تشاد بالدوحة

6338e74abd.jpg

أمير قطر تميم بن حمد (أرشيفية)

أعلنت دولة قطر إغلاق سفارة جمهورية تشاد ومنح موظفيها مهلة 72 ساعة للمغادرة. جاء ذلك في تدوينة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية على "تويتر".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مسيرة لأنصار علي عبدالله صالح على خلفية توتر مع الحوثيين

0e4d041560.jpg

ملصق دعائي للرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء (أرشيفية)

تجمع عشرات آلاف الاشخاص من مناصري الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الخميس في صنعاء لاحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه "المؤتمر الشعبي العام" في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين حلفائهم في الحرب ضد السلطة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- الجيش السوري يطوق تنظيم داعش بالكامل في البادية

02ee8fde6c.jpg

مقاتلان من الجيش السوري (أرشيفية)

قام الجيش السوري وحلفاؤه الخميس بتطويق تنظيم داعش بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيدا للبدء بالمعركة من اجل طرده منها، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل وإصابة مدنيين في قصف غربي "درعا" السورية

5

صورة لعملية قصف (أرشيفية)

قال نشطاء سوريون إن فصائل سورية مسلحة استهدفت مناطق في بلدة تسيل، التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان