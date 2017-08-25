العرب اليوم: مسيرة باليمن لأنصار صالح و"الأسد" يطوّق داعش

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

استدعت تونس سفيرها لدى تركيا احتجاجًا على تصريحات ضد الرئيس باجي السبسي، فيما أغلقت قطر سفارة تشاد على أرضها وأمهلت الدبلوماسيين 72 ساعة قبل مغادرة البلاد، ونظم أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح مسيرة على خلفية التوترات مع الحوثيين باليمن.

1 - تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات وجدي غنيم

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (أرشيفية)

استدعت تونس السفير التركي لديها، احتجاجا على تصريحات "خطيرة" ضد رئيسها الباجي قايد السبسي أطلقها الداعية الإسلامي المصري المتشدد وجدي غنيم المقيم في تركيا.

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2- قطر تعلن إغلاق سفارة تشاد بالدوحة

أمير قطر تميم بن حمد (أرشيفية)

أعلنت دولة قطر إغلاق سفارة جمهورية تشاد ومنح موظفيها مهلة 72 ساعة للمغادرة. جاء ذلك في تدوينة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية على "تويتر".

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3- مسيرة لأنصار علي عبدالله صالح على خلفية توتر مع الحوثيين

ملصق دعائي للرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء (أرشيفية)

تجمع عشرات آلاف الاشخاص من مناصري الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الخميس في صنعاء لاحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه "المؤتمر الشعبي العام" في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين حلفائهم في الحرب ضد السلطة.

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4- الجيش السوري يطوق تنظيم داعش بالكامل في البادية

مقاتلان من الجيش السوري (أرشيفية)

قام الجيش السوري وحلفاؤه الخميس بتطويق تنظيم داعش بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيدا للبدء بالمعركة من اجل طرده منها، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

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5- مقتل وإصابة مدنيين في قصف غربي "درعا" السورية

صورة لعملية قصف (أرشيفية)

قال نشطاء سوريون إن فصائل سورية مسلحة استهدفت مناطق في بلدة تسيل، التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

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